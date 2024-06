Roberto Baggio é vítima de assalto violento durante jogo da Eurocopa

Roberto Baggio, um dos maiores ícones da história do futebol italiano, foi vítima de um assalto violento na noite desta quinta-feira, durante o jogo principal do sétimo dia do Campeonato Europeu, entre a seleção italiana e a Espanha.

Segundo informações do jornal Corriere del Veneto, pelo menos cinco indivíduos armados invadiram a residência do ex-atacante em Altavilla Vicentina. Baggio confrontou os assaltantes e acabou ferido na cabeça com um corte profundo.

Em seguida, os criminosos mantiveram Roberto, de 57 anos, sua esposa Andreia e seus filhos Valentina, Mattia e Leonardo trancados em um cômodo por cerca de 40 minutos, enquanto reviravam a casa e levavam relógios, joias e dinheiro. Após perceber que os assaltantes haviam fugido, Baggio conseguiu abrir a porta, chamou a polícia e todos os envolvidos prestaram depoimento, enquanto as autoridades iniciavam a análise das imagens das câmeras de segurança.

O ex-jogador foi levado ao hospital em Arzignano, onde recebeu pontos na cabeça. Até o momento, os criminosos não foram encontrados.

