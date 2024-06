Torcida do Fluminense protesta no CT antes de clássico contra o Flamengo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Torcedores do Fluminense realizaram um protesto em frente ao CT Carlos Castilho contra a má fase do clube, que é o lanterna do Brasileirão. A manifestação acontece um dia antes do clássico contra o Flamengo.

Os torcedores cercaram carros de jogadores e dirigentes e gritaram "acabou o amor". Os seguranças precisaram intervir para evitar mais confusão.

O Flu perdeu quatro dos últimos cinco jogos e tem apenas seis pontos no Brasileirão. O time tem apenas uma vitória na competição e ocupa a 20ª colocação.

O time tenta dar uma resposta no clássico contra o Flamengo. A partida está marcada para este domingo (23), às 16h (de Brasília), no Maracanã.