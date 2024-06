Cratera de 30 metros engole parte de campo de futebol em Illinois

Uma cratera de aproximadamente 30 metros de largura e mais de dez metros de profundidade surgiu nesta quarta-feira, engolindo parte de um campo de futebol na cidade de Alton, Illinois, nos Estados Unidos.

Segundo a estação de TV KKTV, a causa do incidente foi uma mina operada pela empresa New Frontier Materials, que resultou em danos significativos ao campo esportivo, inaugurado em 2019, com um custo de mais de um milhão de dólares.

"As minas estão nesta área há décadas. Nunca houve problemas antes, então me disseram que isso é uma anomalia. Vamos aguardar a conclusão da investigação", declarou Michael Haynes, membro da administração municipal.

"Foi surreal, quase como um filme, onde o chão simplesmente desaba sob seus pés (...). Espero que possamos encontrar uma solução e planejar os próximos passos antes da próxima temporada movimentada", acrescentou.

