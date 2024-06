Santos economiza quase R$ 5 milhões com rescisão de meia argentino

FELIPE SILVA

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos chegou a um acordo para rescindir o contrato do meio-campista argentino Gabriel Carabajal, de 32 anos.

O clube espera, em breve, anunciar a oficialização da rescisão do vínculo que iria até junho de 2026. O jogador estava emprestado ao Puebla, do México, e retornaria ao Peixe em julho, mas estava fora dos planos.

Com a saída do jogador, o Santos terá uma economia de R$ 4,8 milhões nos cofres referentes a salário e direito de imagem do atleta argentino. Especula-se que o próximo destino de Carabajal seja o Newell's Old Boys, da Argentina.

Gabriel Carabajal chegou ao Santos em 2022, após ser comprado por R$ 8 milhões junto ao Argentinos Juniors. O meio-campista, porém, não conseguir se firmar no alvinegro praiano e disputou apenas 12 jogos, com um gol marcado.