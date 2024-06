PSG disposto a 'loucura' por Yamal; Barcelona disse não

Com apenas 16 anos, Lamine Yamal já integra o lote de jogadores mais desejados por toda a Europa. O jovem atacante encontra-se ao serviço da seleção espanhola no Euro'2024, mas o PSG não quer perder tempo no pós-Mbappé e estava disposto 250 milhões de euros em cima da mesa, montante que, porém, não convence o Barcelona, segundo revela o Mundo Deportivo este sábado.

A mesma publicação explica que a direção liderada por Joan Laporte já informou o clube francês que não vai entrar em negociações e que Yamal não está à venda.

Com uma cláusula de rescisão de 1 bilhão de euros, Yamal tem contrato com o Barcelona por mais dois anos, mas já teria assumido o compromisso de renovar até 2031, algo que apenas poderá fazer quando for maior de idade.

