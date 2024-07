Cristiano Ronaldo faz postagem inspiradora após lágrimas na Euro 2024

Cristiano Ronaldo usou suas redes sociais nesta terça-feira para compartilhar uma mensagem inspiradora, após as críticas recebidas por sua atuação pela seleção portuguesa contra a Eslovênia (0-0, 3-0 nos pênaltis).

Em um post no Instagram, CR7 compartilhou um quadro com os dizeres "Três aspectos da realidade: dor, incerteza e trabalho constante", acompanhado por emojis de coração e cérebro.

No jogo das oitavas de final, Ronaldo teve várias oportunidades perdidas e ainda desperdiçou um pênalti aos 105 minutos, resultando em um momento emocional quando desabou em lágrimas. No entanto, ele se redimiu ao converter um pênalti na decisão por pênaltis, que foi marcada pela excelente atuação do goleiro Diogo Costa com três defesas.

