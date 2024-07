As 6 missões mais urgentes para Ramón Díaz resolver no Corinthians

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians encara o Criciúma na próxima terça-feira (16), pelo Campeonato Brasileiro, em jogo que deve marcar a estreia do argentino Ramón Díaz no comando da equipe. Neste intervalo de tempo, o novo técnico terá pouco menos de uma semana para tentar resolver seis missões.

QUAIS SÃO AS MISSÕES DE RAMÓN?

Sistema defensivo

O Corinthians não sabe o que é ficar um jogo sem ser vazado desde o dia 28 de maio, na vitória sobre o Racing-URU, pela Sul-Americana. De lá para cá, são 17 gols sofridos em nove partidas. O setor teve desfalques recentes como Fagner (lesionado) e Félix Torres (Copa América), mas vem patinando desde o começo da temporada, com Mano Menezes e António Oliveira, antecessores de Ramón, tendo dificuldades para fixar um quarteto ou quinteto de zaga.

Quem joga com Yuri e Wesley no 4-3-3?

O terceiro elemento do ataque corintiano neste tipo de esquema tem variado ao longo dos últimos jogos. Pedro Henrique, Romero e Igor Coronado ocuparam o lado direito do setor em jogos recentes, mas nenhum desempenhou bem, o que ainda deixa uma lacuna na posição.

Garro e Coronado juntos?

Em suas primeiras palavras como técnico do Corinthians, Ramón Díaz falou em construir uma equipe que jogue bem e tenha atitude. A dupla de meias ao mesmo tempo em campo é um pedido constante da torcida. Os dois já atuaram juntos, mas com Coronado deslocado pelo lado direito, no esquema 4-3-3.

Muda ou mantém esquema?

O Corinthians vem atuando no 4-3-3 durante quase toda a temporada. Em algumas ocasiões, António Oliveira armou a equipe com Yuri Alberto e Pedro Raul jogando juntos no ataque, mas com o camisa 9 deslocado pelos lados do campo. No Vasco, seu último clube, Ramón Díaz armou a equipe no 4-1-4-1 durante boa parte de sua passagem.

Quem será o goleiro titular?

Ramón Díaz comandará o Corinthians no primeiro jogo em que Hugo Souza poderá ser relacionado. O goleiro foi contratado nesta janela de transferências e briga por posição com Matheus Donelli, que herdou a vaga de titular após a rescisão de Cássio e a saída polêmica de Carlos Miguel.

Corinthians buscará mais reforços?

O argentino chegou ao clube em meio à janela de transferências e será mais um dos responsáveis por ajudar nas contratações pontuais de jogadores. Ele, inclusive, já deu o aval para o Corinthians avançar pelo atacante Mario Balotelli. Além de Hugo Souza, que já chegou, o Timão tem tudo certo para anunciar o zagueiro André Ramalho e os volantes Charles e Alex Santana.

RAMÓN ACOMPANHA DERROTA DE PERTO

O novo técnico do Corinthians viu a derrota para o Vasco de perto. Ele esteve em uma das tribunas de São Januário na partida da última quarta-feira (10). O Corinthians foi superado pelo Vasco por 2 a 0, com dois gols no segundo tempo. Lucas Piton e Sforza marcaram.

Ramón pega o Corinthians na zona de rebaixamento. A equipe paulista tem 12 pontos somados após 16 rodadas disputadas no Brasileirão e ocupa a 17ª colocação, podendo cair mais uma caso o Atlético-GO vença o Palmeiras na noite desta quinta-feira (11).