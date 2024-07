Murilo e Mayke sofrem lesões e aumentam lista de desfalques do Palmeiras

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras iniciou a preparação para enfrentar o Fluminense na quarta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 19ª rodada do Brasileiro, com duas novidades negativas e uma positiva.

Mayke e Murilo foram diagnosticados com lesões e aumentam lista de desfalques do Palmeiras. O lateral-direito, substituído contra o Cruzeiro, foi diagnosticado com um edema na coxa direita, e o zagueiro sofreu uma entorse no tornozelo direito. Ambos já iniciaram tratamento no Núcleo de Saúde e Performance do clube.

O zagueiro Murilo tinha acabado de se recuperar de uma lesão no tornozelo. Contra o Fortaleza, ele sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo (agora a lesão é no direito) e foi desfalque por quatro jogos -havia retornado na partida contra o Botafogo, no meio da semana passada.

Os outros desfalques são: Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo), Estêvão (torções no tornozelo e joelho esquerdos) e Piquerez (cirurgia no joelho esquerdo).

Richard Ríos se reapresentou ao clube e já pode jogar no meio de semana. Ele ganhou dias de folga após o vice-campeonato da Copa América com a Colômbia.

Os atletas que foram titulares no fim de semana fizeram recovery na parte interna, enquanto o restante, incluindo Ríos, realizou atividades técnicas no campo. As primeiras foram duelos entre atacantes e defensores (poucos jogadores de cada lado) com ênfases em transições e contra-ataques. Na sequência, houve um trabalho técnico com mais atletas nas equipes.

O atacante Lázaro, em transição física, participou da movimentação em tempo integral.