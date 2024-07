Nadal pondera não ir a jogo na estreia individual em Paris'2024

A estreia de Rafael Nadal no torneio individual de tênis dos Jogos Olímpicos aconteceria no domingo, mas a mesma está em risco. O atleta, de 38 anos, falou aos jornalistas depois da vitória em dupla com Carlos Alcaraz, este sábado (27), e admitiu que existe a possibilidade de não ir ao jogo contra Marton Fucsovics.

"Não sei. Vou conversar com a minha equipe e tomaremos as melhores decisões também como equipe, para tentarmos levar medalhas para casa. Às vezes, menos é mais. Com isto não estou dizendo que não vou jogar. Decidiremos amanhã", explicou o jogador espanhol.

Já sobre a exibição ao lado de Alcaraz, uma das grandes estrelas desta modalidade atualmente, Nadal disse: "Foi um momento inesquecível para os dois. Jogar juntos e representar Espanha neste palco... a combinação é difícil de superar. Terminar com uma vitória permite-nos sonhar um pouco mais. Trabalhamos bem como dupla. Ter o Alcaraz ao meu lado me dá tranquilidade, confiança e energia".

Vale notar que Rafael Nadal e Carlos Alcaraz classificaram-se para a segunda fase do torneio olímpico de tênis em duplas, ao derrotarem os argentinos Maximo Gonzalez e Andres Molteni, em apenas dois sets.

