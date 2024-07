O que atletas podem (e não podem) fazer na Vila Olímpica! Nadadora brasileira quebrou alguma regra? - Durante várias semanas dos Jogos Olímpicos, mais de 14.000 atletas fazem da Vila Olímpica sua casa. E, embora nem todos os membros de todas as equipes permaneçam lá, a grande maioria deles fica. Tradicionalmente, a Vila Olímpica fornece acomodações e vários recursos para atletas e equipes olímpicas de todo o mundo. E, assim como os Jogos, a Vila também tem suas regras, algumas das quais você talvez não conheça. Quem não ouviu falar da expulsão da atleta brasileira de natação, Ana Carolina Vieira? Ela e o namorado, o também nadador Gabriel Santos, deixaram a Vila Olímpica sem autorização na noite de sexta-feira, 26 julho. Segundo o Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Ana Carolina foi desligada após contestar de "forma desrespeitosa e agressiva" uma decisão técnica da comissão que teria algo a ver com a ordem do revezamento, não pela saída em si. Gabriel recebeu uma advertência. Mas será que eles quebraram alguma regra mesmo ao sair da Vila Olímpica? Nesta galeria, você descobrirá as surpreendentes regras da Vila Olímpica. Bateu curiosidade? Clique e confira!

© <p>Getty Images / Reprodução Instagram</p>