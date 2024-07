Saiba quais são os atletas com mais participações em Olimpíadas

Atletas com mais participações em Olimpíadas e Marta arrasa! - Uma pequena fração da população mundial teve o privilégio de participar das Olimpíadas, e uma proporção ainda menor conseguiu marcar presença em mais de uma edição dos Jogos Olímpicos. Como se pode imaginar, a assiduidade nas competições olímpicas difere drasticamente dependendo do esporte e performance do atleta. Algumas categorias permitem que o atleta tenha maior longevidade no nível de elite, como hipismo, tiro, vela e esgrima. Já a brasileira Marta Silva é uma força da natureza. Aos 38 anos, a Rainha do Futebol emplaca a sua sexta participação em Olimpíadas em Paris, sendo que sua primeira já aconteceu há 20 anos. Com a Seleção Brasileira, a jogadora conquistou duas medalhas de prata (uma em Atenas-2004 e outra em Pequim-2008). Os fãs têm mais um motivo para acompanhar o desempenho da atleta de renome: ela disse que é sua despedida da canarinha e que luta pelo ouro inédito na seleção feminina. Além de Marta, outros super atletas como o velejador brasileiro Torben Grael, a atiradora esportiva georgiana Nino Salukvadze e o cavaleiro canadense Ian Millar foram medalhistas em múltiplas Olimpíadas ao longo de suas carreiras, destacando-se por sua longevidade e sucesso em suas respectivas modalidades. Ficou curioso? Clique para descobrir os atletas recordistas em maior número de participações em Jogos Olímpicos da história!

© <p>Getty Images</p>