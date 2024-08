Pai de pugilista hiperandrógena desabafa: "minha filha é uma menina"

O pai de Imane Khelif, Omar Khelif, quebrou, este sábado (3), o silêncio a sobre a polêmica em que a pugilista se viu envolvida, fruto da participação nos Jogos Olímpicos de Paris.

A argelina estreou na competição com uma vitória fácil, obrigando a italiana Angela Carini a desistir do duelo em apenas 46 segundos. Isto, depois de, no último ano de 2023, a Federação Internacional de Boxe (IBA) a ter desqualificado do Campeonato do Mundo, reprovando-a no exame de gênero.

No entanto, em entrevista concedida à estação televisiva Sky Sports, o pai da atleta de 25 anos de idade recusou qualquer tipo de discussão em torno do sexo dela, lamentando a maneira como a filha tem sido tratada nos meios de comunicação.

"A minha filha é uma menina. Ela foi criada como menina. Ela é uma menina forte. Eu criei-a para ser uma trabalhadora árdua e corajosa. Ela tem uma vontade forte de trabalhar e de treinar", começou por afirmar Omar Khelif.

"A adversária italiana que ela enfrentou não conseguiu derrotar a minha filha porque a minha filha foi mais forte, e ela foi mais suave", completou.

