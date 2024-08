Romena que ficou com bronze após revalidação manda recado à Jordan

Em meio à polêmica que envolveu a reviravolta no pódio da ginástica artística feminina nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, a romena Ana Bărbosu, nova medalhista de bronze, surpreendeu a todos ao demonstrar grande esportividade e compaixão. Em uma postagem nas redes sociais, a ginasta enviou uma mensagem de apoio à norte-americana Jordan Chiles, que teve a medalha de bronze retirada após decisão do Tribunal Arbitral do Esporte (CAS).

"Sabrina e Jordan, em meus pensamentos, estou com vocês. Eu sei como vocês estão se sentindo porque eu passei por isso, mas, agora, vocês voltarão mais fortes. Espero do fundo do meu coração que nas próximas olimpíadas, nos três possamos compartilhar o mesmo pódio. Esse é o meu sonho!", escreveu Bărbosu.

[Legenda]© Reprodução- Instagram

A romena, que já havia comemorado a conquista da medalha antes da reviravolta, demonstrou empatia com a situação de Chiles e de sua compatriota, Sabrina Voinea, que também foi prejudicada pela decisão do CAS. Bărbosu ressaltou que a situação é injusta para todas as atletas envolvidas e que o verdadeiro espírito olímpico foi prejudicado.

"Essa situação não existiria se as pessoas responsáveis por isso respeitassem o regulamento. Nós, atletas, não somos culpadas por isso, mas o ódio é direcionado para nós e é doloroso. Quero encerrar essa edição dos Jogos de Paris com um espírito olímpico, o verdadeiro valor do mundo", completou a ginasta.

