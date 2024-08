Cristiano Ronaldo vê camisa do Sporting em Riade e a reação é imperdível

Na manhã desta segunda-feira, a equipe do Al Nassr partiu para a cidade de Abha, onde enfrentará o duelo pela Supertaça da Arábia Saudita, com Cristiano Ronaldo em destaque.

Enquanto ainda estava em Riade, o jogador português foi abordado por um fã vestido com a camiseta do Sporting, clube onde ele iniciou sua carreira. Ronaldo autografou a camisa e teve uma breve e divertida troca de palavras com o jovem. “Eu te amo, Ronaldo”, disse o fã. “Você está mentindo”, respondeu Cristiano Ronaldo, entre risos.

