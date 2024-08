CBF homenageia seleção feminina após conquista do prata em Paris

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção brasileira feminina foi homenageada por diretores e funcionários da CBF nesta segunda-feira, após a conquista da medalha de prata nas Olimpíadas de Paris.

Após retorno ao Brasil, a equipe foi aplaudida na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Funcionários e diretores da entidade, assim como o presidente Ednaldo Rodrigues, homenagearam as atletas com aplausos e um discurso de agradecimento pela jornada conquistada.

O presidente afirmou "dificuldade" no trabalho para que a seleção pudesse alcançar a final olímpica. "Esse foi um trabalho de ouro. Foi uma trajetória muito difícil, que teve em cada uma das meninas e da comissão técnica uma harmonia e um entrosamento muito grande, o que construiu esse caminho até o pódio", relatou.

Ednaldo Rodrigues ainda citou a lateral Antônia, que jogou uma parte do duelo contra a Espanha na fase de grupos com uma perna quebrada. "Vocês deram tudo por esse momento histórico. Espelharam-se em Antônia naquele jogo. Ela foi muito importante ali, com sua presença, um fato relevante, pois não poderíamos tomar gols para a classificação", exaltou.

O técnico da equipe, Arthur Elias, ressaltou a importância da recepção e a aproximação com a Confederação. "Essa recepção é muito importante. Nosso objetivo é sempre aproximar do torcedor, honrar a camisa da seleção. E também é importante que a gente tenha essa aproximação com a CBF física. É importante para as atletas conhecerem a casa", disse o treinador.

A seleção feminina acabou superada na final olímpica pelos Estados Unidos, mas conquistou a medalha de prata na modalidade. Os EUA bateram as brasileiras por 1 a 0 no tempo normal, mesmo com ótimas chances criadas pela equipe sul-americana. Único tento do jogo foi marcado por Mallory Swanson, aos 11 minutos do segundo tempo.