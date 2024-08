Palmeiras ensaia discurso e cria ambiente após derrota na ida

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras está confiante que o fator casa fará a diferença na eliminatória contra o Botafogo, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Abel Ferreira citou algumas vezes na coletiva de imprensa após o jogo que a história no Allianz Parque pode ser diferente da derrota: "Em nossa casa vai ser diferente", "Agora é na nossa casa, nosso ambiente, vamos aproveitar o fator casa também para avançar à próxima fase" e "Quarta vamos jogar na nossa casa e vamos ver".

O QUE ACONTECEU

Abel citou o jogo de volta no Allianz Parque cinco vezes na coletiva. O técnico fez a mesma coisa após a derrota no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Flamengo. Ele convocou a torcida palmeirense, e pediu apoio do primeiro ao último segundo para a equipe buscar a virada. Agora, a vantagem que o time precisa reverter é de apenas um gol -contra o Fla eram dois.

Jogadores do elenco endossaram o discurso de Abel. Apenas Estêvão e Maurício conversaram com a imprensa após o jogo. O atacante disse que o Botafogo vai sofrer no Allianz Parque a mesma coisa que o Palmeiras sofreu no Nilton Santos, e o meia disse que o apoio da torcida será fundamental para a virada.

Lá no Allianz, os 90 minutos são muito longos, a gente sabe jogar lá. Eles vão ter dificuldades como a gente teve nesta quinta-feira (15). Tenho certeza que, o que passamos por aqui, eles vão passar lá no Allianz Estêvão

Feliz pelo gol, mas triste pelo resultado. A gente queria vir aqui e ter uma vantagem boa em casa. Não tem nada decidido. Faltam 90 minutos em casa e temos o apoio da torcida para reverter essa situação Maurício

POR QUE PALMEIRAS CONFIA NO ALLIANZ?

O Palmeiras tem números muito fortes jogando no Allianz Parque. Em 2024 são 18 jogos: 15 vitórias, dois empates e apenas uma derrota (contra o Vitória).

Somando os jogos de 2022 e 2023 são 67: com 49 vitórias, 13 empates e apenas cinco derrotas. É uma equipe que dificilmente perde em casa.

POR OUTRO LADO...

Abel Ferreira precisou virar um mata-mata no Palmeiras sete vezes, e só conseguiu ter sucesso em três: contra o São Paulo, na final do Paulista de 2022, contra o Água Santa, na final do Paulistão de 2023, e contra o Santos, na final do Paulistãa de 2024.

Os revezes foram contra: o Athletico-PR, na semifinal da Copa Libertadores de 2022, contra o São Paulo, duas vezes, nas oitavas e nas quartas de final da Copa do Brasil de 2022 e 2023, e a mais recente contra o Flamengo, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.