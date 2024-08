Viña passa por cirurgia e não joga mais pelo Flamengo em 2024

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O uruguaio Matias Viña está passando por cirurgia nesta quinta-feira (15) após sofrer grave lesão no joelho direito. Além do menisco, que já havia confirmação, o lateral também machucou o ligamento cruzado anterior.

Viña só volta ao Flamengo em 2025. Assim como Everton Cebolinha, o lateral vai precisar de alguns meses de recuperação e não retorna a tempo da atual temporada. A informação inicial foi dada pelo ge e confirmada pelo UOL.

O jogador se machucou no empate em 1 a 1 com o Palmeiras no último domingo, no Maracanã. Ele entrou no segundo tempo no lugar de Ayrton Lucas e ficou até o final no sacrifício porque o Fla não tinha mais mexidas.

Matias Viña foi contratado como um dos principais reforços da janela. Ele custou R$ 43,5 milhões aos cofres do Flamengo.

Com a lesão, o Fla vai ao mercado por uma reposição. O técnico Tite tem somente Ayrton Lucas à disposição no setor.