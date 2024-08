Escândalo na Argentina: goleiro é detido por denúncia da ex-mulher

Lucas Acosta, goleiro do Sarmiento de Junín, foi detido, este sábado (17), por suspeitas de ter cometido um delito de "violência de gênero", de acordo com informações do jornal argentino Democracia.

A publicação revelou uma denúncia apresentada há meses pela ex-mulher do jogador de 29 anos de idade, que o levou a ser transportado, pelas autoridades do país, para a capital, Buenos Aires, onde se espera que venha a depor perante um tribunal.

Um episódio inesperado, que surgiu na véspera da 11.ª rodada, perante o Tigre, que pode ser fundamental para as duas equipes, visto que ambas estão lutando contra o rebaixamento.

No entanto, face ao sucedido, o treinador do Sarmiento de Junín, Israel Damonte, já sabe que não irá poder contar com seu goleiro titular.

Leia Também: Abel é eleito pela 2ª vez melhor técnico português fora de Portugal