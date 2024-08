Atlético-MG supera San Lorenzo, gás de pimenta e pega Flu na Libertadores

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético Mineiro venceu o San Lorenzo por 1 a 0 e avançou para as quartas de final da Libertadores. A partida aconteceu na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Battaglia marcou no segundo tempo. No agregado, o confronto terminou 2 a 1 para o Galo.

Já no final do jogo, os jogadores sofreram com gás de pimenta usado por policiais para conter torcedores. A partida precisou ser paralisada por cinco minutos.

O adversário das quartas de final será o Fluminense. O time carioca eliminou o Grêmio em decisão por pênaltis.

COMO FOI O JOGO

Apesar das duas equipes precisarem da vitória, as chances do gol foram raras. O Galo teve mais posse de bola, mas encontrou dificuldades para passar pela defesa argentina. A melhor chance dos mandantes veio com Paulinho, autor do gol no confronto de ida, que acabou mandando para fora.

Com a bola, o time de Buenos Aires apenas arriscou chutes de fora da área, alguns que levaram perigo. Já perto dos acréscimos do primeiro tempo, Leguizamón assustou os torcedores mineiros com um chute que atingiu o travessão. No saldo, os visitantes foram para o intervalo com mais finalizações no alvo.

O segundo tempo começou com mais intensidade e chances equilibradas. Após defesa importante de Éverson, Scarpa cruzou com qualidade para o meio da área, e Battaglia subiu para abrir o placar.

Já perto dos 40 minutos do segundo tempo, policiais usaram gás de pimenta para conter torcedores do San Lorenzo nas arquibancadas. O gás chegou ao gramado e atingiu alguns jogadores, que inalaram o produto que causa irritação nos olhos. A arbitragem interrompeu o jogo por cinco minutos para a recuperação dos atletas.

LANCES DE DESTAQUE

Aos 34 minutos do primeiro tempo, Paulinho levou pelo meio e finalizou cruzado de fora da área. A bola passou à esquerda do goleiro Gómez.

Aos 43 minutos, Leguizamón achou espaço e experimentou chute de longe que carimbou a trave acima de Éverson. Irala ainda ficou com a sobra, mas chutou para fora.

Aos 17 do segundo tempo, Cuello recebeu passe dentro da área após contra-ataque argentino e chutou. O goleiro do Galo cresceu no lance e defendeu com o pé.

Aos 19, Scarpa cruzou escanteio aberto pela esquerda. Battaglia apareceu para cabecear, acertando o canto do gol de Gómez, que não alcançou.

ATLÉTICO-MG

Éverson; Bruno Fuchs (Saravia), Battaglia e Júnior Alonso; Gustavo Scarpa (Lyanco), Otávio (Fausto Vera), Alan Franco, Zaracho (Bernard) e Guilherme Arana; Paulinho e Deyverson (Vargas). T.: Gabriel Milito

SAN LORENZO

Gómez; Arias, Romaña, Campi e Báez (Bruera); Sosa (Blanco), Tripichio (Barrios), Irala (Bustos) e Reali; Leguizamón (Vombergar) e Cuello. T.: Leandro Romagnoli

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte

Arbitragem: Felipe González (CHI)

Assistentes: José Retamal e Miguel Rocha (CHI)

VAR: José Cabero (CHI)

Cartões amarelos: Otávio, Alan Franco, Gustavo Scarpa (CAM); Báez, Tripichio, Campi (SLO)

Gol: Battaglia (19'/2ºT)