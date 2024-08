Corinthians vai exercer opção de compra de Hugo Souza; saiba quando

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians decidiu que vai exercer a opção de compra do goleiro Hugo Souza junto ao Flamengo. Por contrato, o Timão só pode acionar a cláusula para adquirir os direitos econômicos do arqueiro no dia 1º de outubro. Assim que ficar apto, o clube fará o movimento.

Para manter o jogador em definitivo, o Corinthians precisará desembolsar 800 mil euros (R$ 4,7 milhões) por 50% dos direitos econômicos. Vale lembrar que, ao contratar Hugo por empréstimo, o clube paulista pagou ao Flamengo 200 mil euros (R$ 1,19 milhão).

As atuações de Hugo têm deixado a diretoria alvinegra muito satisfeita e segura sobre o futuro da posição. Além do destaque em campo, a dedicação e comportamento nos bastidores tem rendido elogios ao goleiro.

O Corinthians, inclusive, também definiu que vai pagar R$ 500 mil ao Flamengo para utilizar o atleta na partida do dia 1º de setembro. O valor foi estipulado em contrato caso o clube quisesse utilizar contra seu ex-clube.