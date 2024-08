Vinícius Jr. se inspira em grandes ídolos: "Quero ajudar as crianças"

Vinícius Júnior deu uma entrevista ao jornal britânico Mirror nesta terça-feira, onde anunciou planos para abrir uma escola voltada exclusivamente para crianças em situação de vulnerabilidade, inspirado por alguns de seus maiores ídolos.

"Já estou ajudando muitas crianças no Brasil, mas quero fazer ainda mais. Um dos meus maiores objetivos para o próximo ano é inaugurar a primeira escola com meu nome, pois sempre admirei meus ídolos. Falo sempre sobre Neymar, Cristiano Ronaldo, LeBron James e [Lewis] Hamilton", disse o jogador do Real Madrid.

Vinícius destacou a inspiração que teve ao saber da escola de LeBron James: "No ano passado, LeBron James convidou pessoas do meu instituto para visitar sua escola, e me disseram que é um lugar fantástico, onde não se pratica apenas futebol, basquete e outros esportes, mas onde a educação é a prioridade."

Ele finalizou dizendo: "Quero ajudar muitas crianças no futuro, para que o Brasil se torne um país com melhor educação e qualidade de vida."

