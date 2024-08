Arábia Saudita oferece ao Real Madrid R$ 3 bilhões por Vini Jr.

José Antonio Martín Otín, ex-jogador e agente mais conhecido como Petón, lançou, esta terça-feira (27), uma autêntica 'bomba', no programa 'El Chiringuito de Jugones', emitido pela estação televisiva espanhola Mega, sobre o futuro imediato de Vinícius Júnior.

O empresário assegura que um time da Arábia Saudita (supostamente, o Al-Ahli Jeddah) teria feito chegar às mãos do presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, uma proposta formal perto dos 500 milhões de euros (mais de R$ 3 bilhões), tendo em vista a transferência, a título definitivo, do brasileiro.

O próprio atacante já teria recebido, também ele, uma abordagem concreta, na forma de um contrato válido para as próximas cinco temporadas, que, entre salário e prêmios por dar a 'cara' pelo Campeonato do Mundo de 2034, lhe valeria um pagamento de... 1 bilhão de euros (mais de 6 bilhões de reais).

O jornal Mundo Deportivo, por seu lado, acrescenta que os espanhóis teriam rejeitado esta primeira abordagem, apontando que só admitem abrir mão do jogador mediante a ativação da cláusula de rescisão.

Ainda assim, o histórico emblema sediado no Santiago Bernabéu está precavido para aquilo que possa acontecer, na reta final do mercado de transferências de verão, e já terá identificado Nico Williams, do Barcelona, como o substituto ideal de Vinícius Júnior.

