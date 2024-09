Romero vira talismã do Corinthians com gols decisivos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Aguerrido e brigador, Ángel Romero tem a cara do Corinthians, mas ele não é só raça. Autor do gol da vitória sobre o Flamengo por 2 a 1, no último domingo (1º), o camisa 11 balançou as redes nos três últimos triunfos do time pelo Brasileiro.

O QUE ACONTECEU

Dos 25 pontos marcados pelo Timão no campeonato, Romero entra na conta de 9 deles. O camisa 11 marcou o gol de empate no triunfo por 2 a 1 sobre o Criciúma, além de garantir a vitória por 1 a 0 diante do Bahia.

O desempenho de Romero começa a seguir os mesmos passos de 2023, quando marcou sete gols nas últimas dez rodadas do Brasileiro. Os pontos que tiveram o toque do camisa 11 ajudaram na permanência da equipe na Série A.

O auxiliar Emiliano Díaz elogiou ao atacante. Segundo ele, Romero faz questão de sempre estar em campo e chegou a "brigar" por ter começado a partida contra o Flamengo no banco de reservas.

O Romero vinha de uma lesão e colocar ele todo jogo é difícil. Ele é a cara do Corinthians, faz gols importantes e quer jogar jogos assim. Ele ficou um pouco puto porque não jogou, mas vai ajudar a gente sempre. É um cara com uma coragem única, como todo paraguaio. Ficamos felizes que ele marcou o gol na primeira bola Emiliano Díaz, auxiliar técnico e filho de Ramón

O Corinthians ocupa a 17ª colocação, sendo o primeiro colocado na zona de rebaixamento, mas com apenas dois pontos a menos do que o Fluminense, que respira fora do Z4.

ROMERO É "TALISMÃ" DO CORINTHIANS

Em números absolutos, Romero alcançou a 41ª colocação na artilharia histórica do Corinthians, com 58 gols anotados. Além disso, o paraguaio completou 306 jogos com a camisa alvinegra.