Calleri cobra time após queda na Copa do Brasil

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Calleri subiu o tom após a eliminação do São Paulo nas quartas de final da Copa do Brasil. O atacante afirmou que o time "não está jogando nada" e precisa "melhorar muito" para a sequência da temporada.

"Não estamos tendo a melhor performance, é uma coisa nossa, temos que melhorar muito. Faz três jogos que não fazemos gol, não estamos jogando nada", afirmou o jogador.

"Nós temos que melhorar, e vem coisa mais importante pela frente, a Libertadores, que é nosso principal objetivo."

O QUE MAIS CALLERI FALOU

Críticas à arbitragem: "É chato, muito repetitivo. O cara me deu cotovelada, tenho dois pontos na cara. Não é possível que o VAR não veja. Ultimamente não estamos dando sorte com arbitragens. Não deveria falar, sou jogador. Mas não estamos tendo sorte juiz e VAR".

Calleri reclamou de um possível pênalti no último lance do jogo por cotovelada de Battaglia.

De olho na Libertadores: "O jogo do Botafogo passa a ser fundamental para nós. Se a gente passa, vai ser um bom ano; se não passa, a temporada termina. Temos que fazer um jogo perfeito. A gente tem que dar alguma coisa a mais para chegar, eu tenho que melhorar, o time tem que melhorar".

Jogo de detalhes com o Atlético-MG: "Os dois jogos com o Atlético foram muito táticos, treinadores que se conhecem bem. Ninguém levou vantagem, a gente se desconcentrou numa bola parada no MorumBis. A gente não teve grandes chances de fazer gol, eles tiveram duas chances. São pequenos detalhes que fazem o Atlético semifinalista".