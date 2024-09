São Paulo volta a BH 'reforçado' em jogo contra pior seca da temporada

BRUNO MADRID

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Menos de 48 horas depois da eliminação da Copa do Brasil diante do Atlético-MG em Belo Horizonte, o São Paulo volta à capital mineira reforçado para evitar igualar o que seria a pior seca do elenco na atual temporada.

NOVA VISITA

O clube retornou para casa na madrugada desta sexta (13), pouco depois de empatar por 0 a 0 contra os mineiros e se despedir da Copa do Brasil no placar agregado.

O elenco fez um rápido treino no CT da Barra Funda e já tem Minas novamente no radar: o São Paulo pega voo fretado e desembarca ainda neste sábado (14) em Belo Horizonte.

O novo compromisso é contra o Cruzeiro, desta vez pelo Campeonato Brasileiro. A partida ocorrerá no domingo (15), dentro Mineirão, e é válida pela 26ª rodada do torneio nacional. Os dois estão no G6 e brigam para encostar nos líderes da tabela.

A equipe de Luis Zubeldía tem reforços para o duelo: além do lateral Jamal Lewis e do volante Santiago Longo, o zagueiro Sabino está disponível. O jogador estava suspenso pelo STJD por confusão no clássico contra o Palmeiras, mas foi liberado diante de um efeito suspensivo emitido pelo tribunal -Nestor também estaria na lista, mas é dúvida diante de dores no tornozelo.

As novidades podem ajudar o São Paulo a evitar sua pior seca na temporada: já são três partidas consecutivas sem vitória e, em caso de novo tropeço, o time igualaria a sequência de junho, que contou com a primeira derrota da Era Zubeldía (contra o Cuiabá) e goleada (contra o Vasco).