Rodrygo marca, e Real bate Alavés pelo Espanhol

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid não tomou conhecimento e venceu o Alavés por 3 a 2, nesta terça-feira (24), no Santiago Bernabéu, pela 7ª rodada do Campeonato Espanhol.

Lucas Vázquez, Mbappé e Rodrygo marcaram os gols do Real jogo. O francês, inclusive, foi às redes com um golaço após boa tabela com Bellingham. Benavidez e Kike García fizeram pelo Alavés.

Endrick entrou no segundo tempo e virou personagem de destaque no jogo. A joia brasileira teve uma chance clara, mas parou na trave e, minutos depois, recebeu cartão amarelo após se irritar com a marcação adversária e tentar uma joelhada.

O Real Madrid segue vice-líder, mas encostou no Barcelona. A equipe comandada por Carlo Ancelotti chegou aos 17 pontos e está a apenas um atrás do Barça. O Alavés segue com 10 e aparece na 8ª colocação.

O Real Madrid volta a campo no próximo domingo (29) quando vai enfrentar o Atlético de Madri, às 16h (de Brasília), fora de casa. No sábado (28), o Alavés visita o Getafe, às 9h. Os dois jogos são válidos pela 8ª rodada.

O Real começou o jogo com tudo, mas não criou tanto apesar de ser letal. A equipe da casa abriu o placar logo no primeiro minuto de jogo, com direito a assistência de Vini Jr. Em vantagem, os Merengues cozinharam o jogo e não deram espaços para o Alavés jogar. Quando chegou de novo, o time mandante foi letal, com a dupla Bellingham e Mbappé funcionando e levando o 2 a 0 para o vestiário.

O Real repetiu a fórmula, viu Endrick virar destaque e tomou susto. A equipe madrilenha marcou logo nos primeiros movimentos da etapa final e diminuiu o ritmo. Os jogadores que entraram deram novo fôlego ao Real. Endrick virou personagem ao acertar a trave no primeiro lance após entrar em campo e por levar um cartão amarelo após dar uma joelhada em Mourino. O Alavés saiu mais para o jogo e conseguiu colocar foco na partida com dois gols no fim, mas sem buscar o empate.

LANCES E GOLS

Lucas Vázquez abre o placar para o Real: 1 x 0. Valverde lançou Vini Jr pela esquerda. O camisa 7 levou para o fundo e tocou rasteiro para trás. Lucas Vázquez apareceu como elemento surpresa e completou para as redes.

Não valeu! Mbappé chegou a marcar o segundo do Real Madrid, mas o gol foi anulado por impedimento. O camisa 9 recebeu passe de Vini Jr e finalizou para marcar, mas estava avançado.

Agora valeu, e foi um golaço: 2 a 0. Mbappé recebeu na intermediária e tocou para Bellingham, de letra. O camisa 5 esperou a movimentação do francês e devolveu o passe. Ele invadiu a área, cortou o defensor e finalizou na saída do goleiro.

Rodrygo faz jogada individual e amplia: 3 a 0. O atacante brasileiro recebeu com espaço pela direita, encarou o defensor adversário e, mesmo sem ângulo dentro da área, finalizou cruzado, firme. A bola passou entre as pernas do goleiro e entrou.

Endrick para na trave. Logo depois de entrar, a joia brasileira recebeu pelo lado direito, puxou para dentro e finalizou. A bola desviou em Diarra e explodiu na trave.

Alavés assusta pela primeira vez. Em lance rápido, Rebbach recebeu pela esquerda, deixou Lucas Vázquez para trás e finalizou colocado. A bola beijou a trave esquerda de Courtois, cruzou em frente ao gol, mas saiu.

Endrick se revolta. O atacante brasileiro se desentendeu com o zagueiro Mourino dentro da área e tentou atingir o adversário com uma joelhada. Ele foi advertido pelo árbitro com o cartão amarelo.

Benavidez marca um golaço: 3 a 1. O uruguaio do Alavés recebeu com espaço na entrada da área e bateu colocado buscando o canto direito de Courtois. A bola bateu na trave e entrou.

Kike García coloca fogo no jogo: 3 a 2. O atacante, que havia acabado de entrar, recebeu dentro da área do Real Madrid e finalizou cruzado, vencendo Courtois e recolocando o Alavés na partida.

Endrick para no goleiro. O camisa 16 recebeu em velocidade pelo lado direito, invadiu a área e bateu rasteiro, tentando tirar do goleiro adversário. Sivera foi bem no lance e conseguiu espalmar.