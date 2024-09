Corinthians acerta novo patrocínio para a parte de trás da camisa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians anunciou um novo patrocínio para o futebol masculino.

O clube acertou parceria com a Elétrica Area até o final da temporada de 2025. A empresa de distribuição de materiais elétricos foi fundada por operários e também nasceu no bairro do Bom Retiro, no centro de São Paulo.

A logo da marca será estampada na parte de trás da camisa, abaixo do número. Será o segundo patrocínio que ficará nas costas, já que a Ezze Seguros aparece em cima do nome dos jogadores.

É o oitavo patrocínio no uniforme do Corinthians. O manto alvinegro conta com a Esportes da Sorte na posição máster da camisa, a Ale no peito, a Foxlux na barra, a BMG na manga e a Ezze Seguros nas costas. A UniCesumar estampa o calção, e a Nike tem seu logo por ser a fornecedora de material esportivo.

Os valores do contrato não foram divulgados. O espaço que a Elétrica Area vai ocupar era do Spani Atacadista no ano passado.