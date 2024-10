Tenista ex-top 4 diz que era agredida e ameaçada de morte pelo pai

Jelena Dokic, ex-número 4 do mundo no tênis, revelou que foi agredida por seu pai, que também era seu treinador, ao longo de sua carreira. Em seu documentário autobiográfico "Unbreakable", ela descreve a violência, especialmente após derrotas, como no jogo contra Martina Hingis. "Eu estava com 16 anos e sabia que se perdesse as consequências seriam catastróficas... Não havia um centímetro de pele que não estivesse machucado", contou.

Dokic não fala com o pai há dez anos e tentou uma reconciliação sem sucesso. "Tive que deixar para lá, porque era muito tóxico para mim... Ele sempre dizia: 'Não se atreva a dizer nada ou eu mato você'."

Aposentada desde 2014, Dokic, hoje com 41 anos, trabalha como comentarista de tênis na Austrália e ministra palestras motivacionais. Ela alcançou as semifinais de Wimbledon em 2000 e foi top 4 do ranking dois anos depois. O documentário será lançado nos cinemas australianos em 7 de novembro, com previsão de estreia mundial posteriormente.

Leia Também: Juventus sofre 1º gol no Italiano, cede empate ao Cagliari e vê Napoli abrir vantagem