Casa de Cristiano Ronaldo em Manchester está à venda; dê uma olhada

Dois anos após a polêmica saída de Cristiano Ronaldo do Manchester United, onde cumpria sua segunda passagem pelo clube britânico, sua antiga residência está à venda.

Ronaldo tenta vender a luxuosa casa onde morava, localizada no famoso enclave de jogadores em Alderley Edge, Cheshire, ao sul de Manchester.

A propriedade estava no mercado desde o início de 2023 por 5,5 milhões de libras (aproximadamente R$ 38,5 milhões), mas o preço foi reduzido recentemente para 5 milhões de libras, o que equivale a cerca de R$ 35 milhões.

A casa possui sete quartos, seis banheiros, piscina, sala de cinema e até um campo de padel e tênis. Recentemente, a casa foi destacada pelo The Luxury Home Show, que mostrou detalhes do interior da residência onde viveu o maior craque português da história do futebol.

Ficou curioso? Confira o vídeo na galeria e, se quiser fazer uma proposta, o contato pode ser feito com a imobiliária Jackson-Stops Alderley Edge. ​​

