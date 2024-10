Pela 1ª vez, Superliga de vôlei terá sistema de desafios em todos os jogos

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Pela primeira vez, a Superliga de vôlei terá o sistema de Desafios em todas as partidas. A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) adquiriu novos equipamentos e promete dar conta de todos os duelos da competição.

INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA

A CBV comprou mais quatro sistemas, que se juntam aos oito que já tinha. Além disso, o Sada Cruzeiro tem seu equipamento próprio.

Além disso, a entidade fez um investimento de mais de R$ 4 milhões para adquirir seis novos kits, na estatística de toda competição e na operação do Sistema de desafio.

Outra novidade é a contratação de uma empresa polonesa para substituir o sistema italiano, garantindo melhorias para o processo.

Todos os jogos desta temporada vão ter a operação do sistema de Desafios. Como isso não ocorria antes, gerava uma situação de desequilíbrio - Jorge Bichara, diretor técnico da CBV

NOVA PARCERIA

A CBV contratou o sistema da Volley Station, empresa polonesa referência na modalidade e que já trabalha com a federação internacional.

O novo sistema utiliza 14 câmeras, três a menos que o atual da Video Check, empresa italiana que prestava este serviço no Brasil.

Além disso, o novo sistema usa apenas um servidor e consegue analisar o toque da bola no chão, algo que o sistema atual não capta.

Desta forma, a temporada começará com o sistema antigo em ação e, quando os novos equipamentos chegarem, algumas partidas terão o sistema italiano e outras o sistema polonês

Finalizamos a negociação com uma empresa polonesa e testamos o sistema para ver o que trazia de melhorias. Vamos migrar de um sistema para o outro e a previsão de chegada dos novos equipamentos é 5 de novembro - Jorge Bichara, diretor técnico da CBV

SUPERLIGA 2024/2025

O principal torneio de vôlei do pais começa no dia 16 de outubro, no feminino, e 20 de outubro, no masculino.

São 12 equipes em cada naipe, que se enfrentam em turno e returno. As oito mais bem colocadas avançam para a fase de mata-mata.