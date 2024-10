Luis Enrique fala da morte da filha de 9 anos: "Me considero sortudo"

A emissora de televisão espanhola Movistar Plus+ exibiu nesta segunda-feira o terceiro e último episódio da série 'No tenéis ni **** idea', que revelou os bastidores da última temporada do Paris Saint-Germain. O episódio contou com um relato emocionante de Luis Enrique.

O ex-treinador da seleção espanhola abriu o coração ao falar sobre a perda de sua filha Xana, fruto de seu casamento com Elena Cullell. Xana faleceu aos nove anos em 2019, vítima de um osteossarcoma, um tipo de tumor ósseo. Luis Enrique fez questão de relembrá-la com carinho e alegria.

"Você pode me perguntar: 'Eu devo me considerar uma pessoa sortuda ou azarada?'. Eu me considero muito sortudo, extremamente sortudo. 'Mas sua filha morreu aos nove anos...'. Minha filha, Xana, viveu nove anos maravilhosos conosco", começou Luis Enrique.

"Temos milhares de lembranças dela. Vídeos, coisas... incríveis. Meu pai não conseguia ter fotos da Xana até que, um dia, fui à casa dele e perguntei: 'Por que não há nenhuma foto da Xana, mãe?'. Ela respondeu: 'Não, eu não consigo...'", continuou.

"'Mãe, você precisa colocar uma foto da Xana. A Xana está viva', eu disse. No plano físico, ela não está, mas no plano espiritual, está. Nós conversamos com ela todos os dias, rimos e nos lembramos. Eu acredito que a Xana ainda nos vê. Como eu quero que a Xana pense que estamos vivendo isso?", concluiu.



4o

Leia Também: Até garrafas voaram. Luis Enrique não esconde fúria no balneário do PSG