Messi admite que final está próximo: "Podem ser os últimos jogos"

Na noite desta terça-feira, a Argentina deu mais um passo rumo à classificação para a Copa do Mundo de 2026, ao conquistar uma vitória expressiva sobre a Bolívia, por 6 a 0, no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

Lionel Messi foi o grande destaque da partida, marcando três gols e contribuindo com duas assistências, em uma atuação digna de aplausos. Após o jogo, em entrevista à emissora TyC Sports, o jogador, visivelmente emocionado com a recepção calorosa da torcida, admitiu que sua despedida da seleção argentina está cada vez mais próxima.

"A verdade é que não coloquei um prazo para mim. Só quero aproveitar tudo isso. Fico emocionado ao vir aqui e sentir o carinho das pessoas, porque sei que esses podem ser meus últimos jogos", declarou.

Messi também comentou sobre o fim da temporada e seus planos para o futuro: "Agora me resta terminar bem a temporada. Quero começar o ano com uma boa pré-temporada. No ano passado, não consegui fazer isso devido às muitas viagens que o clube exigiu, mas não foi uma preparação ideal."

Ele ainda refletiu sobre os cuidados que teve no passado: "Na época, estava muito focado na Copa, então me cuidei demais, e, às vezes, isso acaba sendo pior. Quero terminar o ano bem e começar a me preparar para o próximo, vendo as coisas passo a passo e aproveitando cada dia," concluiu o craque de 37 anos.

Leia Também: Dorival mantém equilíbrio após goleada: 'Não me iludo agora como não me desesperei antes'