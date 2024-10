Oficial: Thomas Tuchel é novo técnico da seleção da Inglaterra

A Federação Inglesa de Futebol (FA) anunciou na manhã desta quarta-feira, por meio de um comunicado oficial, que chegou a um acordo com Thomas Tuchel para ser o novo técnico da seleção principal da Inglaterra.

O treinador alemão assinou um contrato de 18 meses, que começa a valer em 1º de janeiro de 2025. Até lá, o comando da equipe ficará sob responsabilidade do técnico interino, Lee Carsley, que dirigirá a seleção nas duas últimas rodadas da fase de grupos da Liga das Nações, contra Grécia e República da Irlanda, nos dias 14 e 17 de novembro, respectivamente.

Aos 51 anos, Tuchel terá como principal missão levar a Inglaterra à Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá, com grandes expectativas sobre o desempenho da equipe.

Com esse novo desafio, Tuchel retorna à ativa apenas quatro meses após deixar o comando do Bayern de Munique, e em um país onde já trabalhou, tendo sido técnico do Chelsea entre 2021 e 2022.

"Estou muito orgulhoso de ter recebido a honra de liderar a seleção inglesa. Sempre senti uma conexão especial com o futebol deste país, que me proporcionou momentos incríveis. Ter a oportunidade de representar a Inglaterra é um grande privilégio", declarou Tuchel.

"Trabalhando ao lado de Anthony Barry, como meu assistente, faremos de tudo para tornar a Inglaterra um sucesso e deixar os torcedores orgulhosos. Gostaria de agradecer à FA, especialmente a Mark Bullingham e John McDermott, pela confiança", completou o treinador.





