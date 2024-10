Wesley nega rusga com Matheuzinho e revela mensagem após classificação do Flamengo

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Wesley explicou a brincadeira que fez após uma fala de Matheuzinho, dizendo que a Neo Química Arena teria um "clima hostil" na semifinal da Copa do Brasil. Depois da classificação do Flamengo, o lateral afirmou que esse é o clima que o rubro-negro gosta. Ele negou qualquer problema entre os dois.

Matheuzinho e Wesley disputavam vaga no Flamengo. Os dois eram concorrentes em 2022, quando o atual titular do Fla subiu da base. Em 2023, o Flamengo decidiu ficar com Wesley e vender Matheuzinho ao Corinthians. Neste jogo, os dois se enfrentaram.

"Um cara que quando subi ele brigava com o Rodinei e o Isla. Em 2023 era eu, ele e Varela brigando. Sempre olhava para ele para ver o que estava fazendo, uma competição saudável, queria ser melhor do que ele. Ele me dava dicas. É uma brincadeira. Ele falou que o clima estaria hostil e realmente estava, um clima bom. Mas ele jogou aqui e já jogou o Maracanã, sabe como é. Estamos acostumados já, 60 mil quase todos os jogos. Foi mais uma brincadeira. Clima está hostil? Estamos classificados, esse clima a gente gosta. Mandei mensagem para ele ontem, tem zero treta. Ele falou para relaxar que estava tudo bem e que merecíamos. Zero treta eu e ele", disse Wesley à FlaTV.

Wesley também admitiu estar "mordido" com a final da Copa do Brasil do ano passado. O Flamengo perdeu para o São Paulo na decisão e agora tem a chance de disputar a taça novamente.

"A final do ano passado não me desceu. Chorei igual criança. Estou ansioso para a final."

No discurso antes da partida, Gerson também falou do clima hostil citado por Matheuzinho. Ele usou isso como motivação para o elenco antes de a bola rolar.

"Não tem coisa melhor do que acordar e saber que vai disputar uma semifinal e que você joga pelo Flamengo. Não tem motivação melhor do que isso. Estádio lotado? Ambiente hostil? A gente tem isso em todos os nossos jogos no Maracanã. O nosso estádio está sempre cheio. A gente está acostumado. Jogo grande para jogador grande. Vamos ver dentro de campo."

