'Homens com barba' no futebol feminino? Polêmica agita a Espanha

Uma polêmica tomou conta da Espanha após a vitória da equipe B do Club Esportiu Europa sobre o Terrassa Futbol Club, por 3 a 1, no último fim de semana, em partida válida pelo campeonato catalão de futebol feminino. A controvérsia surgiu porque o time vencedor escalou Nil e Alex, atletas que nasceram mulheres, mas estão em processo de transição de gênero. A situação gerou duras críticas, inclusive de Alicia Tomás, representante do partido de extrema-direita VOX na Câmara Municipal de Terrassa, que se manifestou nas redes sociais.

"As nossas meninas do Terrassa perderam para o Europa porque, entre as adversárias, havia dois homens com barba que se identificam como mulheres. Décadas de luta para conquistar nosso espaço no esporte para que, agora, a ideologia de gênero tente apagar a nossa presença. Somos governados por doentes", escreveu Tomás.

A declaração foi amplamente condenada pelo Club Esportiu Europa, que emitiu um comunicado repudiando o discurso transfóbico: "Diante da violência direcionada a dois jogadores da equipe feminina, o Club Esportiu Europa diz 'Não' à violência transfóbica e LGTIfóbica e a qualquer tipo de violência".

O clube também destacou seu histórico de promoção dos valores do esporte, como fair play e respeito às normas vigentes, além do compromisso em lutar pelo direito de todas as pessoas a viverem sem qualquer forma de violência. "Combater crimes de ódio e a violência transfóbica é um dever coletivo que envolve toda a sociedade. Por isso, reafirmamos nossa postura de resistência: contra as agressões e o fascismo, não recuaremos nem um passo", finalizou o comunicado.

O caso gerou discussões acaloradas sobre a inclusão de atletas trans no esporte, evidenciando a tensão entre políticas de inclusão e as críticas de grupos que se opõem à participação de pessoas trans em competições femininas.

COMUNICAT OFICIAL



Des del Club Esportiu Europa Diem No a la violència trànsfoba, LGTIBifòbica i a qualsevol mena de violència.#ViladeGràcia #SagradaFamília #futfemcat #DIEMNo https://t.co/FpIb4A3U1O pic.twitter.com/HyT6mSaWlf — Club Esportiu Europa (@CEEuropa) October 22, 2024

Leia Também: Ancelotti se rende a Vinícius Júnior: "Vai ganhar a Bola de Ouro"

Leia Também: Luto no MMA: Morre aos 48 anos o ex-lutador e empresário André Mussi