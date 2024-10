Ancelotti se rende a Vinícius Júnior: "Vai ganhar a Bola de Ouro"

Em um reencontro com o Borussia Dortmund pela terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, o Real Madrid conquistou uma impressionante vitória por 5 a 2, nesta terça-feira. O time espanhol virou o jogo no segundo tempo, após ir para o intervalo perdendo por dois gols de diferença. A virada foi liderada por um show de Vinícius Júnior, que marcou três gols em apenas 31 minutos.

Após a partida, o técnico Carlo Ancelotti elogiou o desempenho do atacante brasileiro e fez uma previsão sobre a Bola de Ouro: "Vinícius vai ganhar, não pelo que fez hoje, mas pelo que fez no ano passado. Esses três gols já contam para a Bola de Ouro do próximo ano."

Ancelotti também destacou o desempenho do jogador na etapa final: "Foi surpreendente ver o que ele fez no segundo tempo, não só pelos três gols, mas pelo caráter demonstrado. É algo extraordinário", declarou o treinador ao jornal espanhol Marca.

