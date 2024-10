Luto no MMA: Morre aos 48 anos o ex-lutador e empresário André Mussi

O mundo das artes marciais no Brasil perdeu um de seus pioneiros com a morte de André Mussi, que faleceu nesta terça-feira (22), aos 48 anos. O ex-lutador e empresário sofreu um mal súbito enquanto treinava em uma academia no Rio de Janeiro, onde residia, e não resistiu, mesmo após ser socorrido. Natural de Salvador, Mussi será sepultado na capital baiana, onde sua história no esporte começou.

Com 11 vitórias registradas em sua carreira, Mussi se destacou nos octógonos tanto no Brasil quanto em competições internacionais, incluindo passagens pelo México, Estados Unidos e Portugal. Ele encerrou sua trajetória de lutas em 2010, deixando seu legado na plataforma Sherdog, um dos maiores repositórios de informações sobre MMA no mundo.

Além de lutador, André Mussi foi um importante nome no desenvolvimento das artes marciais na Bahia. Fundou a Academia Rush, no bairro Costa Azul, em Salvador, que se tornou um ponto de referência para treinamento em musculação e artes marciais. A academia ajudou a revelar talentos como Yuri Carlton, Edilberto Crocotá e Renato Velame. Mussi também desempenhou um papel fundamental na organização de eventos de combate, como o Clube da Luta e o Bahia Combat, que impulsionaram a popularidade do MMA no estado.

