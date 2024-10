Yamal é alvo de racismo; Real Madrid promete encontrar autores

O Real Madrid anunciou, este domingo (27), que abriu uma investigação com o intuito de encontrar os autores dos insultos racistas dirigidos a Lamine Yamal, jogador do Barcelona.

"O Real Madrid condena de forma categórica o racismo, a xenofobia e a violência no futebol e no esporte, e lamenta profundamente que os insultos de alguns torcedores ontem à noite num canto do estádio", pode ler-se na nota oficial dos merengues, que prossegue.

"O Real Madrid abriu uma investigação com o objetivo de encontrar e localizar os autores destes lamentáveis e desprezíveis insultos para depois adotar as medidas disciplinares pertinentes", conclui o Real Madrid.

Yamal foi sendo visado pelos torcedores do Real Madrid ao longo da partida no Santiago Bernabéu e há vários vídeos, compartilhados nas redes sociais, que mostram os insultos por parte dos torcedores merengues ao craque espanhol.

Lembrando que o Barcelona goleou o Real Madrid (4-0) e distanciou-se na liderança da La Liga.