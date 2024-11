Tragédia no Peru: relâmpago mata jogador e fere quatro durante jogo

Uma tragédia atingiu, este domingo (3), o futebol peruano durante um torneio realizado no Estádio de Coto Coto, situado na cidade de Huancayo, no jogo do qual participavam C.D. Juventud Bellavista e U.D. Familia Chocca.

De acordo com informações do jornal local La República, as condições meteorológicas pioraram consideravelmente durante a partida, pelo que a equipe de arbitragem optou por suspender o jogo. No entanto, quando as duas equipes saiam em direção aos vestiários, um relâmpago atingiu o gramado.

O fenômeno atingiu um total de cinco jogadores, que foram transportados, de urgência, para o Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. No entanto, Hugo de la Cruz Meza, de 39 anos de idade, perdeu a vida durante a viagem.

Juan Chocca Llacta, de 42 anos, encontra-se em estado considerado crítico, devido às queimaduras sofridas, já Erick Estiven Ccente Cuyllor, de 19, J. G. P. Ch., de 16, e Cristian Cesar Pituy Cahuana, de 24, tiveram ferimentos leves.

??BREAKING: Tragic news from Peru when at least one player died and several injured severely when a lightning strike hit at Coto Coto Stadium in Huancayo. It happened during a match in an amateur league. The condition of other players is still unknown.pic.twitter.com/sdKw9zWNXp