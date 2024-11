Erling Haaland 'vira' alvo de chacota na seleção dos Países Baixos

Erling Haaland virou motivo de piada entre os jogadores da seleção dos Países Baixos por causa de Jan Paul van Hecke. Durante a partida da Liga das Nações, o defensor do Brighton travou um confronto acirrado com o atacante do Manchester City no último sábado, chegando a ser segurado pelos colarinhos. Os companheiros de van Hecke na seleção não perderam a chance de brincar com a situação, até mesmo "procurando" Haaland no bolso do colega.

Veja o vídeo.

