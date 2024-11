Mauro Icardi rebate acusações de Wanda Nara e nega ato de violência

Horas depois de Wanda Nara declarar ter sido vítima de um "acontecimento violento" envolvendo Mauro Icardi, o jogador argentino negou as acusações em entrevista à imprensa turca. Em declarações ao Fanatik, Icardi rejeitou as alegações e afirmou que as ações de Wanda são exageradas e motivadas por interesses pessoais.

“É tudo exagero da Wanda. Não fui violento de forma alguma. É a minha casa e tenho os meus direitos. Ela leva tudo para a mídia e distorce os fatos para os próprios fins”, declarou o jogador, que atualmente está em recuperação de uma grave lesão no joelho.

Acusações de Violência Psicológica

Icardi também afirmou que está sendo vítima de violência psicológica por parte de Wanda. “Ela mostra as mensagens que enviei nas redes sociais e me fez parecer um tolo diante de todos. Isso é violência psicológica”, desabafou o atacante do Galatasaray.

Resposta do Galatasaray

O clube turco emitiu um comunicado oficial defendendo o jogador e afirmando que as informações divulgadas não correspondem à verdade. “As especulações em torno do nosso jogador Mauro Icardi não refletem a realidade. Ele está descansando em sua casa na Argentina. Pedimos que não deem crédito a essas matérias que tentam prejudicar nossos jogadores”, declarou o Galatasaray em sua nota oficial publicada nas redes sociais.

O jornalista Ángel de Brito, durante o programa Los Ángeles de la Mañana, transmitido pela América TV, revelou que Wanda teria entrado com uma ação judicial contra Icardi. O caso teria ocorrido no apartamento de Wanda no Chateau Libertador, em Buenos Aires, onde supostamente teria acontecido o "acontecimento violento".

Profesyonel futbolcumuz Mauro Icardi hakkında ortaya atılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncumuz Mauro Icardi, Arjantin’deki evinde istirahat etmektedir.



Sporcumuzu yıpratmaya yönelik yapılan bu haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur.



— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 14, 2024

