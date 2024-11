Di María compara Messi e CR7: 'Qualidade pura versus trabalho árduo'

Ángel Di María participou de uma entrevista ao canal do YouTube Clank! com o jornalista Juan Pablo Varsky, publicada nesta segunda-feira (18), onde foi desafiado a comparar Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, dois craques com quem já dividiu o vestiário.

"São os dois melhores da história, sempre disse isso. Mas o Messi está acima, não apenas pelas Bolas de Ouro. Cristiano precisa trabalhar, trabalhar e trabalhar. Já o Messi... é qualidade pura, é um dom que Deus deu a ele. Não precisa se esforçar tanto para ser o melhor", afirmou Di María.

O jogador também destacou as diferenças entre os dois: "Cristiano precisa se dedicar muito, fazer academia, enquanto o Messi parece estar jogando com amigos. Essa é a grande diferença entre eles. Conheci o Messi nos Jogos Olímpicos de Pequim, e foi muito especial", relembrou.

Ángel Di María jogou ao lado de Lionel Messi durante anos na seleção argentina e também compartilhou o vestiário com Cristiano Ronaldo na época em que atuaram juntos pelo Real Madrid.

