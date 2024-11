Bob Love, ícone do Chicago Bulls, morre aos 81 anos vítima de câncer

Bob Love, lendário jogador do Chicago Bulls, faleceu aos 81 anos nesta segunda-feira, em Chicago, após uma longa batalha contra o câncer. Conhecido por sua habilidade em arremessar com ambas as mãos, Love foi uma figura central na história da franquia.

Nascido em 8 de dezembro de 1942, em Bastrop, Louisiana, Love iniciou sua carreira profissional no Cincinnati Royals, mas foi no Chicago Bulls que alcançou maior destaque. Durante sua passagem pela equipe, de 1968 a 1976, foi selecionado três vezes para o All-Star Game e teve seu número 10 aposentado pela franquia.

Após encerrar a carreira como jogador, Love enfrentou desafios devido a um problema de gagueira que o acompanhava desde a infância. Com determinação, superou essa dificuldade e tornou-se diretor de relações comunitárias dos Bulls, além de atuar como palestrante motivacional, inspirando muitos com sua trajetória de superação.

A notícia de seu falecimento foi confirmada pelo Chicago Bulls em suas redes sociais, onde a organização expressou profundo pesar pela perda de um de seus maiores ícones.