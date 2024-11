Neymar rebate declaração de Rodri sobre Vini Jr: 'Virou falador'

Neymar utilizou suas redes sociais nesta sexta-feira para responder às recentes declarações de Rodri Hernández sobre Vinícius Jr. A polêmica começou com uma entrevista do jogador espanhol, na qual ele criticou o comportamento do atacante brasileiro.

"Eu acho que ele é um rapaz inteligente e, com o tempo, vai entender que quanto mais focar no jogo, melhor ele será. Os atletas não são apenas o que fazem em campo, mas também fora dele", afirmou o vencedor da Bola de Ouro.

Ao tomar conhecimento do comentário de Rodri, Neymar não deixou passar batido e, em uma publicação da página de Instagram Futeousadia, rebateu o jogador do Manchester City.

"Virou falador agora", escreveu o craque do Al Hilal, acompanhado de emojis de risada. O comentário de Neymar© Printscreen

