Mulheres de força: As lutadoras mais respeitadas de todos os tempos - O wrestling profissional feminino existe há algumas décadas, mas foi só no início dos anos 2000 que ele realmente se estabeleceu. A World Wrestling Entertainment, ou WWE (anteriormente WWF), foi responsável por catapultar a luta livre feminina para os holofotes nos Estados Unidos e, consequentemente, em todo o mundo. Desde a 'Attitude Era' no final dos anos 90 até o atual WWE Women's Championship e além, muitas atletas talentosas fizeram história no esporte. Nesta galeria, você conhecerá algumas delas. Clique e veja com seus próprios olhos.

© Getty Images