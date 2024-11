Palmeiras aposta em Allianz cheio em decisão contra Botafogo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Embalado pelo recente retrospecto positivo no Campeonato Brasileiro, com três vitórias nos três últimos jogos, o Palmeiras conta com as arquibancadas cheias do Allianz Parque para a partida decisiva contra o Botafogo nesta terça-feira (26), às 21h30 (horário de Brasília), pela 36ª e antepenúltima rodada do nacional.

A venda de ingressos começou no sábado (23) para sócios-torcedores e, na manhã desta segunda-feira (25), para o público geral. Segundo a última parcial divulgada pelo clube, cerca de 20 mil ingressos já foram vendidos.

A capacidade da arena palmeirense é de cerca de 43 mil torcedores, mas estará reduzida em aproximadamente 30% devido a um palco montado no gol norte para o show do cantor Roberto Carlos na quarta-feira (27).

"Estamos acostumados com a atmosfera do Allianz Parque, com o campo. Ter a nossa torcida do nosso lado é muito importante, sempre deixamos claro que eles fazem a diferença", afirmou o meia Raphael Veiga, autor do gol que garantiu a vitória contra o lanterna Atlético-GO na última rodada.

Na partida de ida, no Nilton Santos, o Botafogo venceu por 1 a 0, gol de Tiquinho Soares. O jogo desta terça-feira terá transmissão da Globo, SporTV e Premiere.

Líder em 19 das 35 rodadas do Brasileiro, o Botafogo perdeu a ponta da tabela na última rodada ao empatar em 1 a 1 com o Vitória em pleno Nilton Santos, enquanto o Palmeiras venceu o Atlético-GO por 1 a 0 fora de casa.

Ambas equipes estão empatadas com 70 pontos cada, mas o alviverde fica à frente no critério de desempate, por ter mais vitórias -21 a 20.

As equipes repetem assim a disputa do ano passado, quando os cariocas lideraram a maior parte do campeonato, mas caíram de produção na reta final, sendo superados pelo Palmeiras na tabela de classificação na 34ª rodada.

O time de Abel Ferreira chega em um momento melhor para o duelo que pode definir os rumos do Brasileiro de 2024, com três vitórias em sequência e o foco voltado apenas para a competição nacional.

Já o Botafogo vem de três empates e ainda divide as atenções com a decisão da Copa Libertadores no próximo sábado (30), contra o Atlético-MG, em Buenos Aires.

Conforme cálculos do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), a probabilidade de o Palmeiras se sagrar campeão brasileiro em 2024 passou de 41,1%, até a 34ª rodada, para 64,2%, após a 35ª. As chances do Botafogo caíram de 53% para 33,1%.

Para chegar às estimativas, os matemáticos da UFMG levam em consideração o histórico de vitórias, empates e derrotas de cada time no campeonato. Com base nesses resultados, fazem uma série de simulações que apontam quais equipes têm maior probabilidade de vencer os rivais nos próximos duelos, considerando também quem é o mandante da partida.

Nas duas últimas rodadas, o Palmeiras visita o Cruzeiro e encerra sua participação no Brasileiro recebendo o Fluminense, no dia 8. Já o Botafogo visita o Internacional e joga na sequência com o São Paulo, no Nilton Santos.

"É mais uma final, vale os mesmos três pontos que em outros jogos. Sabemos da grande equipe que é o Botafogo, do campeonato que estão fazendo, uma equipe que tem crescido nos últimos anos. Nosso compromisso é com nós mesmos, fazer o nosso melhor, e no final desses três jogos vamos ver a colocação. É ter a cabeça tranquila, suportar a pressão, e nos preparar para passar por tudo isso", disse Veiga.

