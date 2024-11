Hulk celebra final da Libertadores com o Atlético-MG

BRUNO BRAZ

BUENOS AIRES, ARGENTINA (UOL/FOLHAPRESS) - Hulk classificou a final da Libertadores pelo Atlético-MG como "momento histórico" e afirmou ser o "jogo mais importante da vida". O Galo enfrenta o Botafogo neste sábado (30), no Monumental de Nuñez, e o atacante disse estar disposto a "deixar a vida em campo" pelo título.

"É um momento histórico, especial. Eu passo aos nossos jogadores que somos privilegiados de poder chegar a uma decisão tão importante. Temos de desfrutar, sem dúvida alguma. A responsabilidade é muito grande. O desejo é de querer ganhar, de realizar esse sonho, conquistar esse título tão importante na vida de qualquer jogador profissional. Sem dúvida, acho que, até o momento, vai ser o jogo mais importante da minha vida. A final da Libertadores envolve muitas outras coisas além desse jogo. Tenho certeza que estamos preparados. Vamos dar o nosso melhor. Se tiver que deixar a vida dentro de campo, estou disposto a deixar", disse o jogador.

O QUE MAIS ELE FALOU?

Você citou que o Botafogo era favorito

"Eu falei que o Botafogo é o favorito e continuo compartilhando da mesma ideia, até porque o ano deles, se você for olhar coletivamente, foi melhor que o nosso. Mas se trata de uma final, ganha quem chega melhor no dia, quem tiver mais concentrado, quem erra menos. Acho que essa semana foi muito importante para a gente, não lembro quanto tempo fazia que não tínhamos uma semana para treinar, e essa semana tivemos. Conseguimos relembrar algumas coisas do que somos capazes de fazer, do que precisamos fazer. Tenho certeza de que chegaremos na máxima força. Essa semana foi importantíssima para que a gente focasse no nosso sonho, mas, acima de tudo, no que temos de fazer. Se quisermos triunfar, precisamos colocar em prática tudo o que treinamos essa semana".Sistema defensivo do Botafogo

"A parte defensiva do Botafogo é um time que coletivamente defende muito bem, não só a linha de trás, mas eles conseguem fazer uma linha baixa muito boa e principalmente a sede do contra-ataque deles. Precisamos impor dificuldades para a defesa deles. Já temos em mente o que devemos fazer, treinamos bastante e, como eu falei, é chegar neste sábado (30) e colocar em prática para que a gente consiga estar no nosso melhor nível e dê bastante trabalho para a defesa do Botafogo".Clima leve no treino e brincadeira do Deyverson com Vargas

"Eu não vi essa brincadeira do Deyverson com o Vargas, mas tem de ter esses momentos também. Uma situação tão especial pra gente, não tem só que absorver coisas sérias, coisas negativas, mas também desfrutar um pouco do momento, trazer leveza para dentro. Acho que a gente tem de procurar nos alimentar de coisas boas. E isso nos fortalece, nos deixa mais leves para que possamos exercer o nosso melhor futebol. Tenho certeza que quando tem de ser sério, nós somos. Quando temos de relaxar, temos de relaxar também, até porque isso faz bem. Essa semana foi fundamental em nível de trabalho, de entender o Gabriel, como fez na primeira semana dele aqui".

