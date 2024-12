Messi se declara ao Barcelona: "Espero que possamos nos reencontrar"

Após 21 anos de uma trajetória marcante no Barcelona, Lionel Messi decidiu encerrar seu capítulo no clube catalão e embarcar em novos desafios, primeiro no Paris Saint-Germain, na França, e atualmente no Inter Miami, nos Estados Unidos. Apesar disso, sua ligação emocional com o Barça permanece intacta.

Em entrevista ao jornal espanhol Mundo Deportivo, publicada nesta sexta-feira, o craque argentino expressou novamente seu carinho pelo clube e seus torcedores, reforçando o desejo de um reencontro no futuro.

"Tenho muita saudade de vocês. Espero que possamos nos reencontrar em breve. Sintam orgulho de pertencer ao melhor clube do mundo", declarou Messi, dirigindo-se aos fãs do Barcelona.

Ao relembrar os momentos mais significativos vividos no Camp Nou, Messi destacou os títulos coletivos e as superações: "O que mais lembro são os troféus que conquistamos juntos, como o ano do Sexteto [2009, com seis títulos em uma única temporada], além dos momentos difíceis que conseguimos superar. Foram experiências únicas que guardo com muito carinho."

O jogador também revelou que continua acompanhando o desempenho do clube e demonstrou o desejo de ver o Barcelona recuperando seu protagonismo. "Espero que o clube volte a ser o que sempre foi. Além de ser uma referência mundial, que esteja sempre lutando por títulos até o final de cada temporada. No Barça, não dá para se contentar com o segundo lugar, porque os torcedores exigem o melhor. Ser o melhor clube do mundo é uma responsabilidade grande."

Messi deixou o Barcelona em 2021, após anos de glória, e seguiu para o PSG, onde permaneceu por uma temporada e meia. Em 2023, assinou com o Inter Miami, onde segue como destaque. Mesmo à distância, o amor pelo clube catalão continua sendo uma constante em sua vida e carreira.

