Pequenos detalhes sobre a última Copa que quase ninguém notou - Para o bem ou para o mal, a Copa de 2022 teve uma surpresa atrás da outra. Além das polêmicas em torno do Mundial do Qatar, a competição foi palco de feitos inéditos e curiosidades que deixou os fãs de futebol de queixo caído! Duvida? Você sabia que teve filho de Bola de Ouro marcando pela primeira vez em uma Copa, sendo que o pai nunca participou de edição na principal disputa do futebol? De zebras, proibições, passando por irmãos que jogaram em seleções diferentes e até craque fazendo gol contra o país que nasceu, o torneio colecionou fatos incríveis e que você talvez nem percebeu! Foi tanto jogo que teve hora que foi até difícil de acompanhar, né? Por isso, trouxemos acontecimentos interessantes da Copa de 2022 que podem ter passado batido! Clique a seguir na galeria para saber ou relembrar esses fatos surpreendentes!

