O segredo de Rebeca Andrade: Como ela ganha tantas medalhas sem óculos - As pessoas usam óculos pelas mais diversas razões. Alguns usam para corrigir a visão, outros para proteger olhos sensíveis. Há até pessoas que usam óculos só pelo estilo. Todas essas razões são mais do que legítimas, mas o que você realmente conhece sobre óculos? Você provavelmente sabe que esse objeto nos ajuda a ver de forma mais clara. Mas sabia que os óculos remontam à Itália do século XIII? Ou que a maioria das pessoas não tem visão periférica quando está de óculos? Para mais fatos curiosos sobre esse acessório, clique na galeria a seguir!

© Getty Images